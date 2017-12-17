Каземиро: "Кака, спасибо за все, гений!"

Бразильский полузащитник "Реала" Каземиро поблагодарил своего соотечественника Кака за карьеру.

"Сегодня вы сказали футболу "До свидания", но ваше наследие огромно. Спасибо за все, гений!", - написал Каземиро в своем твиттере.

Напомним, что Кака ранее тоже выступал за "Реал".

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