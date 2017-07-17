Каземиро: "Когда Зидан играет с нами на тренировках, он оказывается лучшим игроком"

Теги зинедин зиданреал мадридказемиро

Каземиро: "Когда Зидан играет с нами на тренировках, он оказывается лучшим игроком"Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высоко оценил игровые кондиции главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

"Раньше я стыдился говорить с Зиданом, но сегодня это более естественно. Иногда, когда нам не хватает игрока на тренировках, он выходит на поле, чтобы поиграть с нами, и в итоге он оказывается лучшим игроком", - цитирует 25-летнего хавбека "сливочных" ESPN.

Напомним, "Реал" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему хавбеку. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов