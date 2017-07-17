Каземиро: "Когда Зидан играет с нами на тренировках, он оказывается лучшим игроком"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высоко оценил игровые кондиции главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

" Раньше я стыдился говорить с Зиданом, но сегодня это более естественно. Иногда, когда нам не хватает игрока на тренировках, он выходит на поле, чтобы поиграть с нами, и в итоге он оказывается лучшим игроком ", - цитирует 25-летнего хавбека "сливочных" ESPN.

Напомним, "Реал" отклонил предложение "Тоттенхэма" по своему хавбеку. | soccernews.ru