Каземиро: "Конечно, ничья была бы лучше, чем поражение"

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Каземиро: "Конечно, ничья была бы лучше, чем поражение"Полузащитник "Реала" Каземиро крайне расстроен поражением команды в матче чемпионата Испании с "Бетисом" (0:1).

"Конечно, ничья была бы лучше, чем поражение, но нам нужно относиться к этому хладнокровно. Нам не повезло. Все, что мы создавали, все наши усилия пропали даром. Но это футбол. Иногда он несправедлив.

Нам нужно поздравить "Бетис", который боролся, сражался и провел хороший матч", - отметил он. | soccernews.ru

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