Каземиро - лидер по количеству перехватов и по точности передач в матче с ПСЖ

Хавбек "Реала" Каземиро хорошо себя проявил в матче с ПСЖ (2:1).

Кроме забитого гола, бразилец также совершил больше всего перехватов (11) и показал лучшую точность передач (95%).

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