Каземиро: "Мбаппе это хороший футболист, но у "Реала" есть ВВС"

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Каземиро: "Мбаппе это хороший футболист, но у "Реала" есть ВВС"
Бразильский полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал информацию об интересе королевского клуба к форварду "Монако" Килиану Мбаппе

"Мбаппе это хороший футболист, но у "Реала" есть ВВС (Бэйл, Бензема, Роналду), которые отлично действуют впереди. Мы располагаем самыми лучшими игроками. Мбаппе не является игроком "Реала", поэтому я не могу говорить о нем. У нас есть Карим, Иско, Бэйл… Еще раз скажу, у нас в составе лучшие игроки", - цитирует Каземиро AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" договорился о покупке 18-летнего Мбаппе за 160 миллионов евро плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, позднее "Монако" эту информацию опроверг.

Не пропустите: В случае приобретения Мбаппе, Перес готов будет продать ведущего игрока "Реала". | http://soccernews.ru

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