Каземиро: "Мбаппе это хороший футболист, но у "Реала" есть ВВС"



Бразильский полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал информацию об интересе королевского клуба к форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

"Мбаппе это хороший футболист, но у "Реала" есть ВВС (Бэйл, Бензема, Роналду), которые отлично действуют впереди. Мы располагаем самыми лучшими игроками. Мбаппе не является игроком "Реала", поэтому я не могу говорить о нем. У нас есть Карим, Иско, Бэйл… Еще раз скажу, у нас в составе лучшие игроки", - цитирует Каземиро AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" договорился о покупке 18-летнего Мбаппе за 160 миллионов евро плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, позднее "Монако" эту информацию опроверг.

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