Каземиро: "Месси любит сбивать соперников с толку"

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Каземиро: "Месси любит сбивать соперников с толку"Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался о форварде каталонской "Барселоны" Лионеле Месси.

"Месси любит сбивать соперников с толку. Это то, о чем мы иногда говорим в раздевалке. Мы не можем забывать о нем, так как тогда он существенным образом затрудняет нам жизнь", - приводит слова 25-летнего хавбека "сливочных" ESPN FC.

Напомним, Каземиро расхвалил Марсело. | soccernews.ru

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