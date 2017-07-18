Каземиро: "Месси любит сбивать соперников с толку"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался о форварде каталонской "Барселоны" Лионеле Месси.

"Месси любит сбивать соперников с толку. Это то, о чем мы иногда говорим в раздевалке. Мы не можем забывать о нем, так как тогда он существенным образом затрудняет нам жизнь", - приводит слова 25-летнего хавбека "сливочных" ESPN FC.

Напомним, Каземиро расхвалил Марсело. | soccernews.ru