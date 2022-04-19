Каземиро может пропустить матч с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Каземиро\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро может пропустить первый матч полуфинала против "Манчестер Сити" из-за травмы.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, что у бразильца мышечная травма, из-за чего он наверняка не сыграет с "Осасуной" в матче 33-го тура Ла Лиги.

По информации источника, также под некоторым вопросом сейчас стоит участие полузащитника в матче Лиги чемпионов.

Издание Marca отмечает, что Каземиро сделает все возможное ради того, чтобы успеть восстановиться к середине следующей недели.

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