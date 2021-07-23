Каземиро может взять номер Варана в случае ухода француза из "Реала"

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Каземиро может взять номер Варана в случае ухода француза из "Реала"Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" может произойти перестановка в плане номеров футболистов.

Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, все идет к тому, что в случае ухода из "Мадрида" Рафаэля Варана Каземиро возьмет его номер.

Напомним, что француз выступает в "Реале" под пятым номером, в то время как бразилец играет под четырнадцатым. 

В прошедшем сезоне "сливочные" финишировали на второй строчке в Примере, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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