Каземиро: "Мы должны продолжать наслаждаться выступлениями лучшего игрока мира"

Хавбек "Реала" Каземиро подвел итоги матча против "Эйбара" (2:1).

"Вклад Роналду? Все как и всегда. Мы должны продолжать наслаждаться выступлениями лучшего игрока мира, играть с ним вместе одно удовольствие.

Нам пришлось помучаться, мы усердно работали на поле и знали, что придется тяжело. Нам противостоял прекрасный соперник, поле маленькое, а "Эйбар" много прессингует.

Нужно идти от матча к матчу, шаг за шагом. Мы в хорошей форме. Сегодня нам пришлось помучаться и сыграть так, как мы должны. Теперь у нас есть неделя поработать и в то же время отдохнуть, потому что матчи очень изнуряющие" - приводит слова Каземиро Marca.

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