Каземиро: "Мы готовы хорошо встретить Погба в "Реале"

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Каземиро: "Мы готовы хорошо встретить Погба в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро заявил, что он был бы рад видеть в команде французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба

"Погба является топовым игроком. Он может усилить любую команду. Мы готовы хорошо встретить Поля в "Реале", если он перейдет к нам.

Но сейчас все его мысли наверняка о следующем матче "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов", - приводит слова Каземиро журналист Дермот Корриган в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 26-летнего Погба 145 миллионов евро. Сам хавбек не прочь перебраться в королевский клуб.

Не пропустите: Погба признан худшим игроком матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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