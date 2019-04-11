Каземиро: "Мы готовы хорошо встретить Погба в "Реале"
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро заявил, что он был бы рад видеть в команде французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"Погба является топовым игроком. Он может усилить любую команду. Мы готовы хорошо встретить Поля в "Реале", если он перейдет к нам.
Но сейчас все его мысли наверняка о следующем матче "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов", - приводит слова Каземиро журналист Дермот Корриган в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 26-летнего Погба 145 миллионов евро. Сам хавбек не прочь перебраться в королевский клуб.
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