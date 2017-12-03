Каземиро: "Мы не выиграли, но сыграли очень хорошо"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро дал свой комментарий по матчу Ла Лиги, в котором его команда сыграла в нулевую ничью с "Атлетиком" из Бильбао.

" Это была возможность приблизиться к нашей цели. Мы хорошо играли и имели много возможностей, но это футбол. Мы должны продолжать работать. Мы пытались забить, но есть дни, когда мяч не хочет идти в ворота... " Атлетик" - отличная команда. Мы не выиграли, но мы сыграли очень хорошо ", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Иско назвал две причины неудачного выступления "Реала" в текущем розыгрыше Ла Лиги. | soccernews.ru