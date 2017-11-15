Каземиро надеется, что Неймар перейдёт в "Реал"

Хавбек мадридского "Реала" Каземиро признался, что будет рад видеть в своей команде форварда ПСЖ Неймара.

"Он звезда. Он знает, что делает. Неймар - отличный игрок, и ему всегда будут рады в "Реале". Надеюсь, он придёт в нашу команду, но сейчас Неймар счастлив в своём клубе" - цитирует Каземиро Goal.com.

Ранее сообщалось, что Неймар несчастлив во Франции и задумался о возвращении в Испанию.

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