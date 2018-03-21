Каземиро назвал главных фаворитов Чемпионата Мира

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира, который будет принимать Россия.

" Мы знаем, что Бразилия, Аргентина, Германия, Испания и Бельгия - главные фавориты, имеющие хорошие традиции и являющиеся на бумаге очень сильными. Но в футболе это не всегда срабатывает, и каждый может обыграть сильного соперника в отдельной игре. Мы должны доказывать свое превосходство на поле ", - цитирует 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Луис Адриано поделился ожиданиями от матча сборных России и Бразилии. | soccernews.ru