Каземиро не полетит в сборную Бразилии по необычной причине

Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро с высокой долей вероятности не поедет в расположение национальной команды на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Как сообщает журналист-инсайдер Марио Кортехьяна, из-за воспаления зуба мудрости бразилец не полетел в состав сборной и остался в Мадриде.

При этом, по информации источника, всё еще не исключено, что он присоединится к составу "селесао".

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