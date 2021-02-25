Каземиро не поможет "Реалу" в ответном матче с "Аталантой"

Хавбек "Реала" Каземиро пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

29-летний бразилец получил желтую карточку в первой игре против клуба из Бергамо и пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что первый матч завершился минимальной победой "Реала" со счетом 1:0. Ответная игра запланирована на 16 марта.

В текущем сезоне Каземиро провел 29 игр, в которых отметился 6 голами и одним ассистом.

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