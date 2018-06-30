Каземиро не смог сделать выбор между Роналду и Неймаром
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро не смог сделать выбор между Криштиану Роналду и Неймаром.
"Оба являются исключительными игроками, которые могут решить исход матча. Это футболисты из другого мира, вместе с Месси они входят в тройку лучших в мире" - сказал хавбек "селесао".
Отметим, что Роналду является партнёром Каземиро по "Реалу", а Неймар - по сборной Бразилии.
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|Команда
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|38
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|3
|Реал Мадрид
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|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
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|13
|Эспаньол
|38
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|14
|Алавес
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|Леванте
|38
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|16
|Атлетик Бильбао
|38
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|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
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|29
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|Лас Пальмас
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|20
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