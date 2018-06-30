Каземиро не смог сделать выбор между Роналду и Неймаром

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Каземиро не смог сделать выбор между Роналду и Неймаром

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро не смог сделать выбор между Криштиану Роналду и Неймаром.

"Оба являются исключительными игроками, которые могут решить исход матча. Это футболисты из другого мира, вместе с Месси они входят в тройку лучших в мире" - сказал хавбек "селесао".

Отметим, что Роналду является партнёром Каземиро по "Реалу", а Неймар - по сборной Бразилии.

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