Каземиро: "Никогда не перейду в "Барселону", я - "мадридиста" до смерти"

Теги реал мадридбарселонаказемиро

Каземиро: "Никогда не перейду в "Барселону", я - "мадридиста" до смерти"Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро исключил свой переход в стан главного конкурента своей команды - каталонскую "Барселону".

"Я никогда не перейду в "Барсу". У меня нет, как выразился Хави, нет ДНК, чтобы играть за них. Я - "мадридиста" до смерти", - приводит слова 26-летнего хавбека королевского клуба Marca.

В нынешнем сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах за "Реал".

Напомним, Каземиро дал достойный ответ Хави. | soccernews.ru

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