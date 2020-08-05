Каземиро оценил игру Бэйла в этом сезоне

Хавбек "Реала" Каземиро высказался о нападающем команде Гарете Бэйле.

"У нас у всех случаются сложные отрезки. Бэйл продолжает работать, он знает, что сейчас не лучший отрезок в его карьере, однако он работает, мы его поддерживаем, клуб поддерживает, тренер поддерживает...

Гарет - очень важный футболист для нас. Мы рассчитываем на него. При лучшей форме он входит в топ-3 лучших игроков мира, однако мы должны быть реалистами и признать, что сейчас он не в лучшей форме", - приводит слова Каземиро As.

В этом сезоне Бэйл провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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