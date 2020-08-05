Каземиро оценил игру Бэйла в этом сезоне
Хавбек "Реала" Каземиро высказался о нападающем команде Гарете Бэйле.
"У нас у всех случаются сложные отрезки. Бэйл продолжает работать, он знает, что сейчас не лучший отрезок в его карьере, однако он работает, мы его поддерживаем, клуб поддерживает, тренер поддерживает...
Гарет - очень важный футболист для нас. Мы рассчитываем на него. При лучшей форме он входит в топ-3 лучших игроков мира, однако мы должны быть реалистами и признать, что сейчас он не в лучшей форме", - приводит слова Каземиро As.
В этом сезоне Бэйл провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14