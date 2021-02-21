Каземиро оценил шансы "Реала" на чемпионство

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро выразил мнение, что его команда сохраняет шансы на чемпионский титул в Ла Лиге.

"Мы уверены, что находимся в чемпионской гонке. Каждый матч очень важен для нас. В розыгрыше еще 42 очка, а это очень много. Мы знаем, что будет сложно, но мы верим в успех", - приводит слова Каземиро Managing Madrid.

После 24 туров "Реал", набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Королевский клуб на три очка отстает от лидирующего "Атлетико", который имеет игру в запасе.

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