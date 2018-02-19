Каземиро одержал сотую победу в составе "Реала"

В рамках 24-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на выезде обыграл "Бетис" со счётом 5:3.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, эта победа стала для бразильского полузащитника Каземиро сотой в составе "сливочных".

Для достижения этого показателя 25-летнему хавбеку понадобилось 133 матча, в которых он забил 11 голов.

Не пропустите: Рамос установил рекорд Примеры по количеству желтых карточек. | http://soccernews.ru