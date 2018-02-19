Каземиро одержал сотую победу в составе "Реала"

Теги реал мадридказемиро

Каземиро одержал сотую победу в составе "Реала"

В рамках 24-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на выезде обыграл "Бетис" со счётом 5:3.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, эта победа стала для бразильского полузащитника Каземиро сотой в составе "сливочных".

Для достижения этого показателя 25-летнему хавбеку понадобилось 133 матча, в которых он забил 11 голов.

Не пропустите: Рамос установил рекорд Примеры по количеству желтых карточек. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов