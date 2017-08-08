Каземиро открыл счет в матче "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедказемиро

Каземиро открыл счет в матче "Реал" - "Манчестер Юнайтед"

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" играет с "Манчестер Юнайтед".

В середине первого тайма счет открыл бразильский полузащитник королевского клуба Каземиро.

Видео: Каземиро открыл счет.

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