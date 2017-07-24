Каземиро: "Почему бы Неймару не перейти в "Реал"?"

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Каземиро: "Почему бы Неймару не перейти в "Реал"?"Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался о ситуации, в которой оказался форвард каталонской "Барселоны" Неймар.

"Неймар? Почему бы ему не перейти в "Реал"? Мы бы хорошо приняли его здесь... Это великий игрок, я безмерно восхищаюсь им. Он знает, что он делает, у него имеется хорошее окружение, его отец - великий человек, так что он знает, что делает. Если он покинет "Барселону", я пожелаю ему удачи на новом месте", - цитирует 25-летнего хавбека "сливочных" RMC Sport.

Напомним, в ближайшее время Неймар объявит о принятом им решении. | soccernews.ru

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