Каземиро поделился мнением о Месси

Фото: инстаграм Каземиро\Автор неизвестен

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро поделился мнением об аргентинском форварде "Пари Сен-Жермен" Лионеле Месси.

– Скучаешь ли ты по Месси?

– Нет, нисколько. Невозможно скучать по Месси! Его отсутствие заметно, все, что он представлял собой для "Барселоны", заметно.

Он игрок, в которого влюбляются все, кто его видит. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси. Он один из трех лучших игроков в истории.

После его ухода из "Барсы", в этот переходный период, можно увидеть, насколько он был важен для команды. Поэтому он икона клуба.

Он снова приедет на "Бернабеу" в скором времени, но мы будем готовы. Потому что мне в одиночку будет невозможно остановить Месси. Партнеры должны мне помочь.

Матч против ПСЖ будет потрясающим. Мир замрет, чтобы посмотреть эту встречу, это точно. Все решат детали, – сказал бразилец.

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