Каземиро поделился мнением о победе над "Бетисом"

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Каземиро поделился мнением о победе над "Бетисом"Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Опорный хавбек мадридского "Реала" Карлос Каземиро поделился мнением о гостевой победе над "Бетисом" (0:1) в матче третьего тура Примеры.

"Это очень важные три очка. "Бетис" отберет немало очков у соперников, потому что играть здесь очень непросто. В команде много сильных футболистов, таких как Фекир или Каналес.

Вот так и выигрываются трофеи. Мы хорошо работаем. Ключевым моментом была работа каждого игрока, вышедшего на поле.

Мы здорово провели первые 10 минут, затем соперник прибавил, но не подходил к нашим воротам и не создавал опасности", – сказал бразилец.

Напомним, что единственный гол вы матче забил Дани Карвахаль после передачи Карима Бензема.

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