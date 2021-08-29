Каземиро поделился мнением о победе над "Бетисом"
Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен
Опорный хавбек мадридского "Реала" Карлос Каземиро поделился мнением о гостевой победе над "Бетисом" (0:1) в матче третьего тура Примеры.
"Это очень важные три очка. "Бетис" отберет немало очков у соперников, потому что играть здесь очень непросто. В команде много сильных футболистов, таких как Фекир или Каналес.
Вот так и выигрываются трофеи. Мы хорошо работаем. Ключевым моментом была работа каждого игрока, вышедшего на поле.
Мы здорово провели первые 10 минут, затем соперник прибавил, но не подходил к нашим воротам и не создавал опасности", – сказал бразилец.
Напомним, что единственный гол вы матче забил Дани Карвахаль после передачи Карима Бензема.
Также не пропустите: Нагельсманн высказался о победе над "Гертой" со счетом 5:0. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каземиро поделился мнением о победе над "Бетисом"
-
Нагельсманн высказался о победе над "Гертой" со счетом 5:0
-
Роберт Левандовски прокомментировал свою результативность в новом сезоне
-
Аллегри высказался о уходе Роналду из "Ювентуса"
-
Холанд отказал ПСЖ ради "Реала"
-
Главные новости дня: 28 августа
-
"Реал" одержал тяжелую победу над "Бетисом"
-
Появились подробности трагической гибели российского футболиста во время матча
-
"Челси" продал Зума в другой клуб АПЛ
-
Карпин высказался о ситуации с изгнанием Жиркова с базы сборной России
-
Гол Ундера помог "Марселю" победить "Сент-Этьен"
-
"Фиорентина" Кокорина одержала первую победу в нынешнем сезоне
-
"Ювентус" проиграл в первом матче после ухода Роналду
-
"Аталанта" может купить хавбека, которым интересовался "Спартак"
-
Российский футболист погиб во время матча
-
Азмун согласился перейти в "Лион"
-
Карпин рассказал, не жалеет ли он об уходе из "Ростова"
-
"Динамо" Киев - "Колос" - 7:0 (видеообзор матча)
-
Левандовски забил юбилейный гол за "Баварию"
-
"Рубин" выставил на трансфер двух иностранных игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14