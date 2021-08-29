Каземиро поделился мнением о продлении контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Бразильский хавбек Карлос Каземиро поделился мнением о продлении контракта с мадридским "Реалом" до 2025 года.

"Это чувство счастья и радости – играть за лучший клуб в мире еще несколько лет. Не только для меня, но и для моей семьи и людей вокруг меня. Мы очень счастливы, но по-прежнему надо упорно работать, чтобы помогать клубу и партнерам по команде.

Трепет остался прежним, и для меня это большая честь. Тяжелая работа продолжается. Менталитет, связанный с принадлежностью к лучшему клубу в мире, тоже остается", – сказал полузащитник.

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