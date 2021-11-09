Каземиро поделился мнением об Анчелотти

Теги реал мадридказемирокарло анчелотти

Каземиро поделился мнением об АнчелоттиФото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро поделился мнением о главном тренере королевского клуба Карло Анчелотти.

"Карло Анчелотти - 62-летний мужчина с более чем 40-летним стажем в футболе, который уже выиграл всё, но его стремление и решимость побеждать и учить нас, используя весь свой опыт каждый день - невероятны", - сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Каземиро сыграл 11 матчей в Ла Лиге, в которых отдал одну результативную передачу.

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