Каземиро поделился ожиданиями от матча с "Челси"

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Каземиро поделился ожиданиями от матча с "Челси"

Фото: твиттер Каземиро\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Карлос Каземиро поделился ожиданиями от ответного матча против "Челси" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что первую игру королевский клуб выиграл со счетом 3:1.

"Завтра будет очень сложная игра. Мы им не доверяем и не верим словам про то, что интриги нет, особенно после слов Тухеля. Завтра нам нужны наши болельщики. 90 минут против "Челси" были лучшими в сезоне. 

Победа в Ла Лиге и Лиге Чемпионов? В "Мадриде" мы всегда стремимся выиграть всё. Сейчас самая важная и сложная часть сезона. Этот клуб живет победами в невозможных ситуациях. Мы пойдём до конца за всеми титулами. Мы отдаём на поле всё. Фавориты ли мы на победу в ЛЧ? В нашей крови - бороться за победу в ней. И во всех остальных турнирах.

Мы не недооцениваем "Челси". Они чемпионы Европы и мы относимся к ним с уважением. Нам нужна 100% концентрация.

Свист в адрес Бэйла? Когда вы свистите одному игроку - вы свистите всем нам. Я не разделяю этот свист. 

Мне не нравится, что Бэйлу свистят, он великий игрок для этого клуба, который забил много голов и многие из них были очень важны. Когда ему свистят, то свистят истории нашего клуба. Никто не должен забывать это. Мы все должны быть вместе", - сказал бразильский игрок.

Матч между "Реалом" и "Челси" состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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