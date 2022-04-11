Каземиро поделился ожиданиями от матча с "Челси"
Фото: твиттер Каземиро\Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Карлос Каземиро поделился ожиданиями от ответного матча против "Челси" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что первую игру королевский клуб выиграл со счетом 3:1.
"Завтра будет очень сложная игра. Мы им не доверяем и не верим словам про то, что интриги нет, особенно после слов Тухеля. Завтра нам нужны наши болельщики. 90 минут против "Челси" были лучшими в сезоне.
Победа в Ла Лиге и Лиге Чемпионов? В "Мадриде" мы всегда стремимся выиграть всё. Сейчас самая важная и сложная часть сезона. Этот клуб живет победами в невозможных ситуациях. Мы пойдём до конца за всеми титулами. Мы отдаём на поле всё. Фавориты ли мы на победу в ЛЧ? В нашей крови - бороться за победу в ней. И во всех остальных турнирах.
Мы не недооцениваем "Челси". Они чемпионы Европы и мы относимся к ним с уважением. Нам нужна 100% концентрация.
Свист в адрес Бэйла? Когда вы свистите одному игроку - вы свистите всем нам. Я не разделяю этот свист.
Мне не нравится, что Бэйлу свистят, он великий игрок для этого клуба, который забил много голов и многие из них были очень важны. Когда ему свистят, то свистят истории нашего клуба. Никто не должен забывать это. Мы все должны быть вместе", - сказал бразильский игрок.
Матч между "Реалом" и "Челси" состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14