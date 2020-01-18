Каземиро подвел итоги победного матча с "Севильей"
Хавбек "Реала" Каземиро прокомментировал матч 20-го тура Примеры с "Севильей" (2:1). В этой встрече футболист забил два гола.
"Важно знать, как выстоять подобную игру. Сегодня мы показали, что можем хорошо работать без мяча и контролировать игру.
Мы рады, что победили и стали увереннее в себе", - сказал Каземиро в интервью El Chiringuito.
Благодаря этой победе "Реал" поднялся на 1 место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре "сливочные" сыграют с "Вальядолидом".
Не пропустите: "Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|19
|31
|7
|Валенсия
|19
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|13
|Бетис
|19
|24
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|19
|11