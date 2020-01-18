Каземиро подвел итоги победного матча с "Севильей"

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Каземиро подвел итоги победного матча с "Севильей"

Хавбек "Реала" Каземиро прокомментировал матч 20-го тура Примеры с "Севильей" (2:1). В этой встрече футболист забил два гола.

"Важно знать, как выстоять подобную игру. Сегодня мы показали, что можем хорошо работать без мяча и контролировать игру.

Мы рады, что победили и стали увереннее в себе", - сказал Каземиро в интервью El Chiringuito.

Благодаря этой победе "Реал" поднялся на 1 место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре "сливочные" сыграют с "Вальядолидом".

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