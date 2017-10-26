Каземиро получил два выгодных предложения

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро получил выгодные в финансовом плане предложения от двух европейских топ-клубов.

Так, по информации Diario Gol, попытки заполучить 25-летнего хавбека "сливочных" предпринимали английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ. Однако бразилец рассчитывает остаться в королевскому клубе, подписав с ним новый контракт.

Напомним, "Реал" претендует на защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru