Каземиро получил от "Реала" особый статус

2 Теги реал мадридказемиро

Каземиро получил от "Реала" особый статус

Тренерский штаб "Реала" присвоил полузащитнику Каземиро статус "неприкосновенного". Об этом сообщает Marca.

По данным источника, главный тренер клуба Зинедин Зидан считает 28-летнего бразильца системообразующим игроком, поэтому не будет с ним расставаться в ближайшее время. Футболист останется в команде, даже если в клуб придут Поль Погба или Эдуардо Камавинг.

В "Реал" хавбек перешел из "Сан-Паулу" в 2013 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Комментарии

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Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Hala Madrid!

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Mutaloff
Mutaloff

Шок-сенсация.У Зидана новый сын родился).А серьезно,Каземиро в этом сезоне бист,но его нужно активно ротировать и желательно купить игркоа его уровня,а не пешехода Погба и зеленого Камавингу,я думаю идеален вариант с трансфером Фабиньо,Клопп его натаскал и он даст Реалу необходимого сменщика,а возможно и партнера,вдабавок он кантерано.

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