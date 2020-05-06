Каземиро получил от "Реала" особый статус

Тренерский штаб "Реала" присвоил полузащитнику Каземиро статус "неприкосновенного". Об этом сообщает Marca.

По данным источника, главный тренер клуба Зинедин Зидан считает 28-летнего бразильца системообразующим игроком, поэтому не будет с ним расставаться в ближайшее время. Футболист останется в команде, даже если в клуб придут Поль Погба или Эдуардо Камавинг.

В "Реал" хавбек перешел из "Сан-Паулу" в 2013 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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