Каземиро получил выгодное предложение от европейского топ-клуба
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро получил выгодное предложение от французского ПСЖ, информирует испанская пресса.
Сообщается, что парижане рассчитывают с подписанием 25-летнего хавбека "сливочных" укрепить свою середину поля и добавить в окружение своей главной звезды Неймара еще одного его соотечественника. Сам бразилец, учитывая то, что королевский клуб не спешит предлагать ему новый контракт, будет готов рассмотреть предложение "красно-синих".
Напомним, "Реал" определился с размером своего предложения по Икарди. | soccernews.ru
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