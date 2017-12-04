Каземиро получил выгодное предложение от европейского топ-клуба

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Каземиро получил выгодное предложение от европейского топ-клубаПолузащитник мадридского "Реала" Каземиро получил выгодное предложение от французского ПСЖ, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане рассчитывают с подписанием 25-летнего хавбека "сливочных" укрепить свою середину поля и добавить в окружение своей главной звезды Неймара еще одного его соотечественника. Сам бразилец, учитывая то, что королевский клуб не спешит предлагать ему новый контракт, будет готов рассмотреть предложение "красно-синих".

Напомним, "Реал" определился с размером своего предложения по Икарди. | soccernews.ru

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