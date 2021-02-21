Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом"

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Каземиро принес "Реалу" минимальную победу над "Вальядолидом"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Реал" одолел "Вальядолид".

Мадридский клуб продолжает занимать второе место в чемпионате, однако отставание от "Атлетико" сокращено до 3-х очков.

"Вальядолид" - "Реал" 0:1

Гол: Каземиро, 65 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Янко (Жота, 61), Бруно Гонсалес, Перес, Хоакин Фернандес, Орельяна, Алькарас (Сан-Эметерио, 84), Меса (Кодро, 73), Кике Перес (Плано, 84), Начо Мартинес, Гвардиола (Вейсман, 73).

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Модрич, Асенсио (Аррибас, 66), Кроос, Винисиус Жуниор (Иско, 66), Мариано Диас (Дуро, 66).

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