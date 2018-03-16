Каземиро прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

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Каземиро прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро прокомментировал возможный переход в королевский клуб нападающего ПСЖ Неймара.

"Неймар знает, что в Мадриде для него открыты двери, однако он счастлив в Париже. Я бы подписал Неймара в "Реал". Надеюсь, он перейдёт к нам в следующем сезоне. Он великий футболист, который входит в тройку лучших игроков мира. Неймар может делать что угодно вне поля, если продолжит также играть. Он бы подружился с Криштиану" - цитирует Каземиро Marca.

Напомним, что "Реал" рассчитывает купить Неймара следующим летом, однако ПСЖ пока не хочет расставаться со своей главной звездой.

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