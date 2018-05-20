Каземиро провёл 150-й матч за "Реал"

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Каземиро провёл 150-й матч за "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро принял участие в матче 38-го тура Примеры против "Вильярреала".

Эта игра стала для бразильского хавбека 150-й в составе "сливочных" - в них футболист забил 14 голов.

26-летний Каземиро провёл 91 матч в Ла Лиге, 37 - в Лиге Чемпионов, 14 - в Кубке Короля, 4 - в клубном чемпионате мира, 2 - в Суперкубке Испании и 2 - в Суперкубке Европы.

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Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
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