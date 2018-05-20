Каземиро провёл 150-й матч за "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро принял участие в матче 38-го тура Примеры против "Вильярреала".

Эта игра стала для бразильского хавбека 150-й в составе "сливочных" - в них футболист забил 14 голов.

26-летний Каземиро провёл 91 матч в Ла Лиге, 37 - в Лиге Чемпионов, 14 - в Кубке Короля, 4 - в клубном чемпионате мира, 2 - в Суперкубке Испании и 2 - в Суперкубке Европы.

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