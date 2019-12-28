Каземиро рассказал, кого он считает ключевым игроком "Барселоны"



Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро заявил, что он считает важнейшим игроком "Барселоны" хавбека Серхио Бускетса.

"Люди говорят о Месси, Суаресе, раньше о Неймаре, но я считаю важнейшим игроком "Барселоны" – Бускетса. Также говорили о Хави и Иньесте, но Серхио всегда был рядом с ними и делал всю черновую работу. Он является одним из лучших опорных полузащитников в мире. Быть может, Бускетс не обладает физическими данными, как у меня, но он компенсирует это правильным выбором позиции. Он чрезвычайно важен для команды", - приводит слова Каземиро El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 31-летний Бускетс провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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