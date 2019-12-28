Каземиро рассказал, кого он считает ключевым игроком "Барселоны"
Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро заявил, что он считает важнейшим игроком "Барселоны" хавбека Серхио Бускетса.
"Люди говорят о Месси, Суаресе, раньше о Неймаре, но я считаю важнейшим игроком "Барселоны" – Бускетса. Также говорили о Хави и Иньесте, но Серхио всегда был рядом с ними и делал всю черновую работу. Он является одним из лучших опорных полузащитников в мире. Быть может, Бускетс не обладает физическими данными, как у меня, но он компенсирует это правильным выбором позиции. Он чрезвычайно важен для команды", - приводит слова Каземиро El Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 31-летний Бускетс провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси - лучший бомбардир и ассистент десятилетия в топ-5 лигах Европы. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Эвертон" обыграл "Ньюкасл", одержав вторую победу подряд при Анчелотти
-
"Тоттенхэм" хочет купить форварда "Ромы"
-
"Интер" определился с предложением по Вайглю
-
"Рубин" продлил контракты с двумя основными игроками
-
1
"Интер" нашел замену Годину в Серии А
-
"Фиорентина" нацелилась на экс-защитника "Спартака"
-
Легенда "Реала" назвал игрока, которого должен был купить королевский клуб
-
"Локомотив" хочет купить бывшего защитника "Ростова"
-
3
Каземиро рассказал, кого он считает ключевым игроком "Барселоны"
-
Агент рассказал, почему Смольникова в "Зените" называют "дедом"
-
Гол Муя помог "Брайтону" обыграть "Борнмут" в АПЛ
-
Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России
-
Мусаев поставил оценку "Краснодару" за первую часть сезона
-
1
Гвардиола только один раз обыграл Нуну в пяти очных матчах. Это худший показатель в карьере испанца
-
"Реал" определился с размером предложения по Фабиану Руису
-
Форвард "Ростова" Шомуродов женился
-
"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"
-
Игнатьев написал прощальное письмо "Краснодару"
-
5
"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу
-
"Реал" снова отказал Зидану в трансфере Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10