Каземиро: "Реал" не показал хороший футбол в матче с "Жироной"

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Каземиро: "Реал" не показал хороший футбол в матче с "Жироной"
Бразильский полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал поражение своей команды от "Жироны" (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

"Нас беспокоит отставание от конкурентов. В данный момент мы далеки от выполнения поставленных целей на сезон. Но мы должны сохранять хладнокровие. "Реал" по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство, но нам необходимо работать усерднее.  "Реал" не показал хороший футбол в матче с "Жироной". У нас не было достаточного количества моментов и мы суетились в решающих эпизодах. 

Гол соперника из офсайда? Мы не должны искать оправданий. Нужно просто поздравить соперника, который провел отличный матч", - приводит слова Каземиро Marca.

После этого поражение отставание "Реала" от лидирующей "Барселоны" увеличилось до восьми очков.

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