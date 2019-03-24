Каземиро: "Реалу" не хватает Роналду, он лучший игрок мира"

1 Теги реал мадридювентускриштиану роналдуказемиро

Каземиро: "Реалу" не хватает Роналду, он лучший игрок мира"
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро рассказал, что клубу не хватает нападающего Криштиану Роналду, который летом перебрался в "Ювентус".

"Безусловно, "Реалу" не хватает Роналду. Но его не хватало бы любой команде. Он является лучшим игроком в мире. Мне было приятно играть с ним в одной команде, но сейчас он не игрок "Реала", - приводит слова Каземиро AS.

Напомним, что 34-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: Каземиро доволен первым летним трансфером "Реала". | http://soccernews.ru

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