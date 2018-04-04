Каземиро: "Роналду тренируется, как машина"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро оценил игру своего партнера по команде Криштиану Роналду в первой игре 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Это была отличная игра против великого соперника. Это невероятный результат, но после того, как Дибалу удалили, нам стало легче. Мы просто хотим продолжать наслаждаться Роналду, его тяжелой работой и его лидерством в раздевалке.

Роналду тренируется, как машина, и удивляет нас на каждой тренировке. Мы можем просто поаплодировать ему... Сегодня он выглядел потрясающе, он - лучший", - цитирует 26-летнего хавбека "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru