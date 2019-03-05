Каземиро сравнил Зидана с Солари

Полузащитник "Реала" Каземиро рассказал о том, как Сантьяго Солари общается со своими футболистами. Об этом сообщает Goal.com.

"Нельзя выделить только одного тренера. Моуринью, Анчелотти, Зидан, Бенитес…у каждого были свои особенности.

У Зидана были очень близкие отношения с футболистами, как у отца с сыном, как с другом. При Солари то же самое. Он честен по отношению ко всем.

То, что сейчас у "Реала" спад, это нормально. Иногда у команды наступают такие периоды. Сейчас мы прибавляем.

Сейчас у нас самый важный отрезок - Лига чемпионов. У нас очень сложные противники, мы сосредоточенф на том, чтобы стать обладателями всех трофеев, но это сложно", - отметил Каземиро.

"Реал" занимает 3 месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.

Сегодня, 5 февраля, мадридский клуб встретится с "Аяксом" в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Начало - 23:00.

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