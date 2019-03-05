Каземиро сравнил Зидана с Солари
Полузащитник "Реала" Каземиро рассказал о том, как Сантьяго Солари общается со своими футболистами. Об этом сообщает Goal.com.
"Нельзя выделить только одного тренера. Моуринью, Анчелотти, Зидан, Бенитес…у каждого были свои особенности.
У Зидана были очень близкие отношения с футболистами, как у отца с сыном, как с другом. При Солари то же самое. Он честен по отношению ко всем.
То, что сейчас у "Реала" спад, это нормально. Иногда у команды наступают такие периоды. Сейчас мы прибавляем.
Сейчас у нас самый важный отрезок - Лига чемпионов. У нас очень сложные противники, мы сосредоточенф на том, чтобы стать обладателями всех трофеев, но это сложно", - отметил Каземиро.
"Реал" занимает 3 месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.
Сегодня, 5 февраля, мадридский клуб встретится с "Аяксом" в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Начало - 23:00.
Не пропустите: Зеедорф: "Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, может ли Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России
-
"Краснодар" заключил новый контракт с молодым голкипером
-
Стало известно, сколько билетов вернули болельщики "Уфы" после матча с "Динамо"
-
Известный мотогонщик со своей девушкой нарядились на карнавал в Икарди и Ванду Нару
-
1
Каземиро сравнил Зидана с Солари
-
В сети появилось фото ожогов ноги Кокорина
-
1
Тиаго Силва назвал самый прекрасный момент в своей карьере
-
Адвокат Кокорина: "Для здоровья Александра наступают необратимые последствия"
-
УЕФА назвала имя арбитра, который обслужит матч "Зенит" – "Вильярреал"
-
РФС вынес решение по спору между "Рубином" и Караденизом
-
"Бавария" продлила контракт с основным игроком
-
Девушка дня: Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, которой симпатизировал Марио Балотелли
-
"Милан" принял важное решение по будущему Романьоли
-
Зеедорф: "Реал" не стал слабее из-за ухода Роналду"
-
"Лестер" хочет выкупить Тилеманса: названа сумма возможного трансфера
-
"Краснодар" продлил контракт с 20-летним вратарём
-
Неймар продемонстрировал свои футбольные умения в игровом автомате
-
Определён лучший игрок 18-го тура РПЛ
-
7
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
Испанский телеканал предложил выбрать лучшего российского футболиста в истории Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22