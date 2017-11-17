Каземиро толкнул Роналду на тренировке
На сегодняшней тренировке "Реала" полузащитник Каземиро толкнул нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.
По сведениям издания, между футболистами нет никакого конфликта. Перед толчком Роналду подшутил над партнером.
Видео: Каземиро толкнул Роналду.
17 ноября 2017 г.
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