Каземиро толкнул Роналду на тренировке

Теги реал мадридказемирокриштиану роналду

Каземиро толкнул Роналду на тренировке

На сегодняшней тренировке "Реала" полузащитник Каземиро толкнул нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, между футболистами нет никакого конфликта. Перед толчком Роналду подшутил над партнером.

Видео: Каземиро толкнул Роналду.

Не пропустите: Летом Каземиро будет готов рассмотреть предложения других клубов. | http://soccernews.ru

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Роналду сдулся, не утешайте себя ему в феврале 33 не заиграет он, Вы же это понимаете.

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я им рот толкол

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