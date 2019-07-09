Каземиро: "У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет"

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Каземиро: "У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет"

Хавбек сборной Бразилии Каземиро рассказал о своём отношении к последним высказываниям капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы "селесао" на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.

"У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет. Я не намерен обсуждать столь деликатные темы. Не мне оценивать, насколько хорошим было судейство", - приводит слова Каземиро Marca.

Напомним, что сборная Бразилии стала победителем континентального первенства. В полуфинале турнира подопечные Тите выбили как раз Аргентину, после чего Месси сделал несколько громких заявлений о судействе и коррупции.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

интересно понаблюдать, дисквалифицируют ли Месси. Согласно правилам - должны, но в современном мире повсеместно все перед законом равны, но кто-то ровнее. Леонтий, конечно, поддался эмоциям, но бездоказательно выдавать такое - это и до суда можно договориться. Хотя о чём это я. Достаточно вспомнить, как тот же Месси, Роналду и многие другие не сели в связи с налоговыми махинациями, простят и здесь, ведь кто-то ровнее и срать на законы)

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