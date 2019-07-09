Каземиро: "У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет"
Хавбек сборной Бразилии Каземиро рассказал о своём отношении к последним высказываниям капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.
Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы "селесао" на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.
"У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет. Я не намерен обсуждать столь деликатные темы. Не мне оценивать, насколько хорошим было судейство", - приводит слова Каземиро Marca.
Напомним, что сборная Бразилии стала победителем континентального первенства. В полуфинале турнира подопечные Тите выбили как раз Аргентину, после чего Месси сделал несколько громких заявлений о судействе и коррупции.
Не пропустите: Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ? | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Терри может возглавить "Ньюкасл"
-
"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"
-
Официально: Джикия - новый капитан "Спартака"
-
АПЛ в этом году оказался полон всяческих открытий
-
1
Бэйл получил очень выгодное предложение из Китая
-
"Рубин" объявил о переходе грузинского нападающего
-
ПСЖ не может позволить себе трансфер де Лигта
-
Игуаин не собирается уходить из "Ювентуса"
-
Алвес обвинил Месси в неуважении ко всем бразильцам
-
1
Фанаты "Реала" оскорбляли Бэйла возле клубной базы
-
Сутормин поблагодарил "Рубин"
-
Магуайр сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"
-
"Краснодар" презентовал новую форму
-
"Порту" интересуется голкипером ПСЖ
-
Лука Зидан выбрал новый клуб
-
Ромеро проходит медобследование в "Ювентусе"
-
1
Каземиро: "У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет"
-
Сутормин прокомментировал свой скандальный переход из "Рубина" в "Зенит"
-
"Бавария" готовит предложение по защитнику "Монако"
-
Вице-президент "Монако" похвалил Головина