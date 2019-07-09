Каземиро: "У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет"

Хавбек сборной Бразилии Каземиро рассказал о своём отношении к последним высказываниям капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы "селесао" на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.

"У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет. Я не намерен обсуждать столь деликатные темы. Не мне оценивать, насколько хорошим было судейство", - приводит слова Каземиро Marca.

Напомним, что сборная Бразилии стала победителем континентального первенства. В полуфинале турнира подопечные Тите выбили как раз Аргентину, после чего Месси сделал несколько громких заявлений о судействе и коррупции.

Не пропустите: Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ? | http://soccernews.ru