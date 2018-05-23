Каземиро: "Устал от слухов о Неймаре"

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Каземиро: "Устал от слухов о Неймаре"Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро прокомментировал возможное подписание своим клубом форварда ПСЖ Неймара.

"Я устал от слухов о Неймаре. Всем известен его уровень и его история. Мы не возражаем против появления таких слухов, потому что каждый год происходит одно и то же. В этом году все говорят о Неймаре. В прошлом году это был Азар, но, в конце концов, состав у нас остается неизменным. Мы должны держаться вместе и доверять тем игрокам, которые есть здесь", - цитирует 26-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" готов переключить внимание с Неймара на двух звезд АПЛ. | soccernews.ru

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