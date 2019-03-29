Каземиро: "Винисиус - молодой волшебник"

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Каземиро: "Винисиус - молодой волшебник"

Полузащитник "Реала" Каземиро рассказал, что думает о 18-летнем игроке Винисиусе, передает Marca.

"Винисиус - молодой волшебник. Все уже заметили, что он отличный футболист. Невозможно быть таким великим в таком возрасте - он феномен. Никто не думал, что он сможет так быстро развиваться. Вини превзошел все ожидания и всегда слушает и хочет учиться. А голы обязательно придут к нему. Он выглядит невероятно и принесет много радости клубу.

В нынешнем сезоне Винисиус участвовал в 15 матчах в Примере, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. 

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Немного бестолковый, и голеадор с него никчемный, но тащит Реал не плохо.

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