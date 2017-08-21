Каземиро во втором матче подряд забивает "Депортиво"

В матче первого тура чемпионата Испании "Реал" на выезде играет с "Депортиво".

В середине первой половины второй мяч в ворота галисийцев отправил бразильский полузащитник королевского клуба Каземиро.

Стоит отметить, что хавбек забивал "Депортиво" и в гостевом матче прошлого сезона (6:2).

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