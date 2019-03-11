Каземиро впервые в карьере получил красную карточку

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Каземиро впервые в карьере получил красную карточку

Хавбек мадридского "Реала" Каземиро впервые в карьере получил красную карточку.

Дебютное удаление 27-летнего бразильца произошло в матче 27-го тура Примеры между "сливочными" и "Вальядолидом".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ВАЛЬЯДОЛИД" - "РЕАЛ"

Стоит отметить, что помимо "Реала" Каземиро защищал цвета "Сан-Паулу" и "Порту".

Всего на счету футболиста 341 матч в профессиональной карьере.

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