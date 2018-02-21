Каземиро впервые за "Реал" забил гол и отдал результативный пас в одном матче

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Леганесом" (2:1, второй тайм).

В этом поединке бразильский полузащитник королевского клуба Каземиро отдал голевой пас и отличился забитым мячом. Подобное произошло с ним впервые за карьеру в составе "сливочных".

В этом сезоне 25-летний Каземиро провел за "Реал" 32 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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