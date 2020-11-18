Каземиро вылечился от коронавируса и может сыграть в "Вильярреалом"

Теги реал мадридказемиро

Каземиро вылечился от коронавируса и может сыграть в "Вильярреалом"

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба королевского клуба.

Таким образом, футболист сможет сыграть в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (21 ноября). Ранее хавбек из-за коронавирус пропустил матч 9-го тура с "Валенсией" (1:4). Также Каземиро не ездил в сборную Бразилии для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Каземиро провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" договорился с Рамосом о продлении контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лев не уйдет из сборной Германии, несмотря на разгром от Испании

Лев не уйдет из сборной Германии, несмотря на разгром от Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов