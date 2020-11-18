Каземиро вылечился от коронавируса и может сыграть в "Вильярреалом"

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба королевского клуба.

Таким образом, футболист сможет сыграть в матче 10-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (21 ноября). Ранее хавбек из-за коронавирус пропустил матч 9-го тура с "Валенсией" (1:4). Также Каземиро не ездил в сборную Бразилии для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Каземиро провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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