Каземиро высказался о разгроме "Реала" в Эль-класико

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Каземиро высказался о разгроме "Реала" в Эль-класико
Полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:5) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

"Такой результат это следствие не ошибочного настроя или тактики. Тут все в комплексе. Мы должны были больше двигаться и сильнее биться.

5:1 - это отражение нынешнего сезона, которой пока что является для нас катастрофическим. Мы играем плохо, но это не вина тренера. 

Сейчас у нас все плохо, но мы должны сохранять спокойствие", - приводит слова Каземиро Marca.

После этого матча "Реал" занимает лишь девятое место в турнирной таблице Примеры.

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