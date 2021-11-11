Каземиро высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"

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Каземиро высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Бразильский хавбек мадридского "Реала" Каземиро поделился мнением о шансах форварда Карима Бензема на "Золотой мяч".

– Заслуживает ли Бензема выиграть "Золотой мяч"?

– Для меня большая честь играть вместе с Каримом. И я очень надеюсь, что он выиграет "Золотой мяч", – сказал Каземиро в интервью для ESPN Brazil.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл 11 матчей в Ла Лиге, в которых, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

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