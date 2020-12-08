Каземиро высказался о возможном вылете "Реала" в Лигу Европы

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Каземиро высказался о возможном вылете "Реала" в Лигу Европы

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро поделился мнением о возможном переходе клуба в Лигу Европы, если он займет третье место в своей группе в Лиге Чемпионов.

"Матч с менхенгладбахской "Боруссией" является финалом для нас. А мы привыкли побеждать в решающих матчах. Мы просто думаем о победе. Для нас этот матч является самым важным в сезоне. 

К сожалению, многие быстро забыли, что дал Зидан "Реалу". В прошлом году мы выиграли два трофея, так что для нас он самый лучший тренер. Вся команда поддерживает тренера.

С "Боруссией" мы будем биться до смерти, так как хотим победить. Но если "Реал" перейдет в Лигу Европы, то я хочу выиграть этот турнир", - приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал" - "Боруссия" состоится завтра, 9 декабря, и начнется в 23:00 мск.

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